Druk op Giovanni van Bronckhorst bij Rangers neemt verder toe na nieuw puntenverlies

Het worden zware weken voor Giovanni van Bronckhorst bij Rangers. Nu de Schotse competitie tot medio december stilligt, neemt de druk op zijn positie de komende dagen alleen maar toe. Hoewel Van Bronckhorst eerder al zei dat hij ‘de steun voelde van de clubleiding’ is het duidelijk dat de nieuwe uitglijder vandaag bij St. Mirren geen goed nieuws is voor de oud-international.

Rangers voorkwam vandaag pas in de slotfase een nederlaag. Mede door ingrijpen van de VAR kregen de bezoekers in het Smisa-stadion in Paisley in de 84ste minuut een strafschop. Die werd benut door aanvoerder James Tavernier. Jonah Ayunga had St. Mirren kort na rust op voorsprong gezet. In de blessuretijd van bijna tien minuten kon Rangers er geen zege meer uit slepen.