Dubbele Clásico in halve finale Copa del Rey

De heenwedstrijd tussen FC Barcelona en Real Madrid is volgende week al in Camp Nou, de return op dinsdag 27 februari in Estadio Santiago Bernabéu in Madrid. Jasper Cillessen zal, mits fit, in beide wedstrijden het doel van Barcelona verdedigen. In de andere halve finale speelt Real Betis volgende week eerst thuis en is de return eind februari in Mestalla, het stadion van Valencia.