Dubbelslag cultheld Suk krijgt Monaco niet op de knieën

Invaller Guido Carrillo was de grote man bij de thuisploeg met twee doelpunten in de laatste vijf minuten. Mathieu Deplagne had AS Monaco met een eigen doelpunt op 1-2 gebracht. Terence Kongolo kreeg geen speeltijd bij AS Monaco. Lang leek Suk dus uit te groeien tot man van de wedstrijd. De voormalige aanvaller van Ajax en FC Groningen bracht Troyes met twee doelpunten verrassend op 0-2.