Dubieus optreden in FIFA-zaak kost aanklager Lauber mogelijk baan

Quiz | Wie werd topscorer van het WK van 1990?

15:35 Het is vandaag de 68ste verjaardag van Roger Milla, icoon van Kameroen. De Ontembare Leeuwen zorgden bij het WK in 1990 voor een sensatie door de kwartfinale te bereiken. Wat weet jij nog van de mondiale titelstrijd in Italië?