Dubieuze goal in heenwedstrijd beslissend: Zwitserland naar WK

Ronaldinho kan het nog steeds

14:57 Volgend jaar wordt Ronaldinho 38 jaar, maar het vernuft en het inzicht is de Braziliaanse grootmeester nog niet kwijtgeraakt. Gisteren maakte hij een prachtige goal in een benefietwedstrijd Van de Vrede, tussen Legends of America en Legends of Europe, onder aanvoering van de ex-Barcelona-aanvoerder Carles Puyol.