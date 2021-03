Duel der superspitsen: Haaland imponeert, maar op Lewandowski staat geen maat

Het duel tussen Bayern München en Borussia Dortmund werd vooral het duel tussen topspitsen Haaland en Lewandowski. Het was eerstgenoemde die al héél snel een bijzonder fraai kunststukje opvoerde. De twintigjarige Noor scoorde namelijk twee keer binnen negen minuten. Na ruim zeventig seconden maakte Haaland er 0-1 van en vlak daarna werkte hij op aangeven van Thorgan Hazard ook de 0-2 binnen. Het was pas de tweede keer in de Bundesliga-historie dat Bayern zó snel twee goals tegen kreeg in een thuiswedstrijd. Voor Haaland was het in 1977 MSV Duisburg dat twee keer trefzeker was via Ronald Worm.