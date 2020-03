Duel Paris Saint-Germain uitgesteld om virus

Valencia lijdt weer duur puntenver­lies

22:53 Valencia heeft met Jasper Cillessen op doel opnieuw dure punten verspeeld in La Liga. Ondanks een schitterende vrije trap van Daniel Parejo kwam de club van trainer Albert Celades in Mendizorroza niet verder dan een gelijkspel (1-1) tegen Deportivo Alavés. In de strijd om de Champions League-plekken verzuimde Valencia goede zaken te doen. De club blijft zevende met één punt achter Real Sociedad, maar wel met twee duels meer gespeeld.