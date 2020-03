Duits voetbal ligt nog zeker tot mei stil

Corona in Zuid-Afrika Enschedeër Chris David in Kaapstad: gisteren nog op het veld, donderdag in lockdown

14:47 Het coronavirus heeft ook het voetbal in zijn greep. Vrijwel overal in Europa ligt de bal stil. En wachten Nederlandse spelers en trainers in spanning af wat er komen gaat. Onze rondgang vervolgen we vandaag in Zuid-Afrika bij Chris David (27), middenvelder van Cape Town City FC.