Duitse media: Löw heeft nog veel te doen voor duel in Holland

Na het mislukte WK, de degradatie uit de Nations League en de roemloze aftocht van de Bundesligaclubs in de Champions League is het nog altijd alarmfase één voor het Duitse voetbal. Want ondanks de ‘terecht doorgevoerde veranderingen’ die Löw heeft doorgevoerd, heeft de Mannschaft het lek nog niet boven.



Duitsland heeft nog geen ploeg die zomaar even van Oranje wint. Bij Bild zijn ze al lang blij als de Mannschaft zondag in de Arena een stijgende lijn laat zien. ,,We willen een moedig hart zien onder de Adelaar. Dan vergeven we zelfs een nederlaag zondag in Nederland’’, schrijft de krant.