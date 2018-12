Duitse oud-profs krijgen mogelijk rol bij VAR

Daarbij zou het in eerste instantie gaan om extra scholing via het terugkijken van videobeelden. Een rol in de VAR-studio voor de ex-profs tijdens wedstrijden zou nog niet aan de orde zijn.



Volgens boulevardkrant Bild gaat het om een nog geheim plan van de Duitse voetbalbond (DFB). ,,Er moet eindelijk uniformiteit komen in het systeem. De ex-voetballers moeten de arbiters duidelijk gaan maken wat een overtreding of een schwalbe is en of er sprake is van al dan niet opzettelijk hands'', betoogt het Duitse dagblad.



Jochen Drees, de DFB-projectleider van de VAR, kon het verhaal in Bild niet bevestigen. Hij zei wel dat het een ‘zinvol’ idee is om ex-profs te laten meedenken en meekijken bij discutabele wedstrijdsituaties. ,,Daar staan wij open voor. Wij hebben de wijsheid niet in pacht. Oud-voetballers kunnen anders naar bepaalde dingen kijken.”