Schatzschneider ramde tussen 1978 en 1982 de ene na de andere bal tussen de palen voor Hannover 96, de club die hij op 28 juli 1979 aan een 4-2 zege hielp tegen Bremerhaven. Schatzschneider dacht 42 jaar lang dat hij destijds de 1-0 had gemaakt, maar de DFL (Deutsche Fußball Liga) bestudeerde onlangs nieuw beeldmateriaal van de NDR. Daaruit bleek dat het niet Schatzschneider was die scoorde, maar dat het een eigen goal van Uwe Groothuis was. En dus staat de all-time topscorer van de Tweede Bundesliga nu niet meer op 154 goals, maar op 153 goals.

Juist omdat de 33-jarige Terodde zo dicht bij het record van Schatzschneider kwam, werd steeds vaker de vraag gesteld of de 154 goals ook daadwerkelijk het officiële record was. De DFL ging vervolgens dus op onderzoek uit en sloeg er wedstrijdbladen, kranten, tijdschriften en beeldmateriaal op na. ,,Het maakt eigenlijk niet uit of ik 153 of 154 goals heb, want het record is binnenkort hoe dan ook verdwenen. Simon Terodde heeft het record verdiend, hij is een geweldige spits", zo toonde Schatzschneider zich sportief richting zijn opvolger.