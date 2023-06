Duitse spelers krijgen racistische verwensingen na gemiste penalty’s op EK Onder 21

,,Er waren zeer lelijke commentaren op sociale media. Dat soort dingen horen niet in het voetbal. Dat is walgelijk! Het doet gewoon pijn”, reageerde Dortmund-speler Moukoko tegen Bild , dat enkele van de via Instagram en Facebook verstuurde meldingen kon inzien.

,,Als we winnen, zijn wij de Duitse helden”, vervolgde Moukoko. ,,Als we verliezen is er apencommentaar en zijn we gewoon zwarten. Ik heb ook medelijden met vooral Jessic, die erg van streek is door dit alles. Hij is erg verdrietig en teleurgesteld, ik probeerde hem op te vrolijken. We zijn allemaal hetzelfde, we bloeden allemaal hetzelfde bloed.”