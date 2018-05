Duitser Starke volgt Thy en doneert stamcellen

Olympisch voetbal­toer­nooi 2020 door heel Japan

18:50 Het voetbaltoernooi tijdens de Olympische Spelen van Tokio 2020 wordt door heel Japan gespeeld. Het bestuur van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) ging akkoord met het voorstel om zeven stadions in het land te gebruiken voor de wedstrijden van de mannen en vrouwen. Twee daarvan liggen in Tokio zelf, de andere in Sapporo, Rifu, Kashima, Saitama en Yokohama.