Duitsland en Argentinië: sportieve rivalen die niet zonder elkaar kunnen

Balans: 10 zeges Argentinië, 8 zeges Duitsland en 4 gelijke spelen

Eerste ontmoeting: 8 juni 1958 (3-1 voor West-Duitsland)

Laatste ontmoeting: 3 september 2014 (4-2 voor Argentinië)

29 juni 1986: Argentinië - West-Duitsland 3-2 (finale WK 1986)

Op het WK 1958 stonden Argentinië en (toen nog) West-Duitsland voor het eerst tegenover elkaar. De spelers van Argentinië speelden deze wedstrijd in de lichtblauwe shirts van Malmö, de stad waar werd gespeeld. De Duitsers wonnen toen met 3-1. Acht jaar later volgde een 0-0 op Villa Park in Birmingham tijdens het WK 1966. Twintig jaar later volgde de derde ontmoeting op een WK, nu in de finale. Diego Maradona bekroonde zijn fantastische WK door in de 83ste minuut de assist te geven voor de winnende 3-2 van Jorge Burruchaga, nadat de Duitsers via Karl-Heinz Rummenigge en Rudi Völler waren teruggekomen van een 2-0 achterstand.

Diego Maradona met de wereldbeker in 1986 na de zege op West-Duitsland.

8 juli 1990: West-Duitsland - Argentinië 1-0 (finale WK 1990)

Vier jaar later troffen de landen elkaar opnieuw in de WK-finale. Een paar maanden voor de definitieve Duitse hereniging werd West-Duitsland wereldkampioen in het Stadio Olimpico in Rome, waar Andreas Brehme in de 85ste minuut de winnende goal maakte vanaf elf meter. Diego Maradona had vier jaar na Mexico dolgraag ook in Italië de wereldbeker gewonnen, maar het publiek in Rome bleek tot zijn grote teleurstelling tegen hem en Argentinië kwam niet door de Duitse muur.

Lothar Matthäus en Andreas Brehme na de zege op Argentinië in de WK-finale in Rome in 1990.

30 juni 2006: Duitsland - Argentinië 1-1 (kwartfinale WK 2006)

Zestien jaar later kwamen Duitsland en Argentinië elkaar opnieuw tegen op een WK, nu in de kwartfinales. Roberto Ayala kopte Argentinië naar een voorsprong in het Olympiastadion in Berlijn, maar Miroslav Klose zorgde in de 80ste minuut voor de gelijkmaker en daarmee een verlenging. Lionel Messi had de vermoeide Duitsers in de verlenging kapot kunnen spelen, maar bondscoach José Pékerman was kort voor de gelijkmaker door zijn wissels heen en kon zijn wonderkind niet meer brengen. Duitsland won vervolgens na strafschoppen met 4-2, omdat Jens Lehmann (mede dankzij zijn briefje?) de penalty's van Ayala en Esteban Cambiasso stopte. Pékerman stapte kort na de wedstrijd op, Duitsland verloor vier dagen later na verlenging van de latere wereldkampioen Italië.

Jens Lehmann stopt de penalty van Esteban Cambiasso tijdens het WK 2006.

3 juli 2010: Duitsland - Argentinië 4-0 (kwartfinale WK 2010)

Vier jaar later hadden Duitsland en Argentinië een nieuwe date in de kwartfinales van het WK, nu in het Cape Town Stadium in Zuid-Afrika. Het werd een pijnlijke afgang voor Diego Maradona, die droomde van een wereldtitel als bondscoach. Duitsland won in Kaapstad met 4-0 door goals van Thomas Müller, Miroslav Klose (2x) en Arne Friedrich. Opnieuw verloor Duitsland vier dagen later van de latere wereldkampioen, nu was dat Spanje. Maradona leek in eerste instantie nog aan te blijven als bondscoach, maar botste uiteindelijk toch met de Argentijnse voetbalbond.

Diego Maradona druipt af na de 4-0 nederlaag tegen Duitsland op het WK 2010 in Zuid-Afrika.

13 juli 2014: Duitsland - Argentinië 1-0 (finale WK 2014)

Vier jaar verder en opnieuw kwamen Duitsland en Argentinië elkaar tegen op een WK, alsof het twee mensen zijn die ondanks alle slechte herinneringen toch niet zonder elkaar kunnen. Opnieuw trok Duitsland aan het langst eind. Op aangeven van André Schürrle maakte Mario Götze in de 113de minuut van de WK-finale in het Estádio do Maracanã in Rio de Janeiro de winnende goal. Hij liet Lionel Messi achter met slechts de prijs voor beste speler van het toernooi. Op 3 september 2014 stonden de landen opnieuw tegenover elkaar, nu in Düsseldorf. Argentinië won nu (zonder Messi) met 2-4, maar geen Argentijn die er echt blij mee was.