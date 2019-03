Duitsland met Neuer en Kroos tegen Oranje

Manuel Neuer staat morgen tegen het Nederlands elftal onder de lat bij Duitsland. Bondscoach Joachim Löw geeft de 32-jarige doelman van Bayern München nog altijd de voorkeur boven Marc-Andre ter Stegen. Toni Kroos keert in de Arena terug in de basis bij de Mannschaft.

Löw wilde tijdens zijn persconferentie in Amsterdam zaterdagmiddag zijn opstelling nog niet prijsgeven. Maar op de vraag wie zijn nummer één is, volgde een duidelijk antwoord: ,,Neuer speelt vanaf het begin’’, sprak de bondscoach.

De 85-voudig international heeft voor het eerst in zijn loopbaan een serieuze concurrent bij de nationale ploeg. Barcelona-doelman Ter Stegen hijgt de aanvoerder van de Mannschaft nadrukkelijk in de nek. Maar ondanks de verjonging bij de Duitse nationale ploeg – het Bayern-trio Jérôme Boateng, Mats Hummels en Thomas Müller is niet langer nodig – is er van een machtsovername nog geen sprake.

,,Manuel heeft de laatste jaren super gepresteerd en kan goed met de situatie omgaan’’, aldus Löw over de opgelaaide concurrentiestrijd. ,,Hij is altijd professioneel geweest. Ook toen hij als nummer één onaantastbaar was. Ik hoef hem niet op de concurrentiestrijd te wijzen om zijn concentratie hoog te houden.‘’

In de verjongde ploeg is behalve Neuer ook Toni Kroos nog altijd zeker van zijn zaak. De 29-jarige middenvelder van Real Madrid, goed voor 91 interlands, bleef woensdag in het oefenduel met Servië op de bank. Maar dat was vooraf afgesproken. Kroos zit in een fase van zijn loopbaan dat hij af en toe behoefte heeft aan rust.

,,Kroos is de laatste jaren ongelooflijk constant’’, aldus Löw. ,,Zijn zekerheid aan de bal is uniek. Hij is onvervangbaar. Na het WK hebben we erover gesproken om hem af en toe in oefenwedstrijden een pauze toe te staan. Na de vele Engelse weken in Madrid hebben we hem tegen Servië bewust gespaard.’’