Duitsland raakt in één klap 246 interlands kwijt

De mededeling van bondsoach Joachim Löw viel het trio van Bayern München rauw op het dak. ,,Ik begrijp dat de bondscoach voor de jeugd kiest. Toch had ik een ander afscheid voor ogen’’, schrijft Boateng op Twitter. ,,Ik ben er van overtuigd dat ik nog steeds op het hoogste niveau mee kan komen. Dat zal ik in de toekomst ook blijven doen. Ik heb het altijd een enorme eer gevonden mijn land te vertegenwoordigen.’’



Met Müller (29), Boateng (30) en Hummels (30) in de basis veroverde Duitsland in 2014 de wereldtitel. Müller was in Brazilië net als vier jaar eerder in Zuid-Afrika goed voor vijf goals. Boateng en Hummels vormden het bijna niet te passeren centrale duo.