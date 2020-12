Duizenden fans nemen in Vicenza afscheid van geliefde Paolo Rossi

Rossi werd in dienst van Lanerossi Vicenza twee keer op rij topscorer, eerst van de Serie B met 21 goals en een jaar later in de Serie A met 24 treffers. De spits werd later bij Perugia geschorst vanwege zijn aandeel in een matchfixingzaak, maar mocht wel mee naar het WK van 1982. Rossi leidde de Italiaanse ploeg in Spanje naar de wereldtitel door in de beslissende fase van het toernooi zes doelpunten te maken.



De kist met daarin het lichaam van Rossi stond vrijdag in het stadion van Vicenza, nu weer een club uit de Serie B. Op de kist lag een rood-wit gestreept shirt met daarop de naam van Rossi en diens rugnummer 9. ,,Het was onze droom om samen met Paolo Rossi terug te keren naar de Serie A”, zei trainer Domenico Di Carlo. ,,We blijven dat doel nastreven. Als we het halen, dan dragen we het op aan Paolo.”



Zaterdag is in Vicenza de uitvaart van Rossi. Vicenza, de huidige nummer 15 van de Serie B, speelt morgenmiddag de uitwedstrijd bij Pescara Calcio.