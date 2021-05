Duizenden fans van City en Chelsea genieten in Porto van bier en zon

Zesduizend fans van Chelsea en zesduizend fans van City, zoveel zijn er welkom in de tweede stad van Portugal. Na maanden van kou en regen waren velen van hen wel toe aan een verzetje in een warme stad in het zuiden van Europa. Honderden fans van de clubs uit Londen en Manchester waren gisteren al in Porto, vandaag kwamen er nog een paar duizend bij. Het grootste deel van hen bracht vandaag bij een temperatuur van 25 graden door op de terrassen aan de Douro-rivier, waar het uitzicht op de 85 meter hoge Ponte de Dom Luís I indrukwekkend is.



De mix van zon en bier zorgde uiteraard wel weer voor de nodige akkefietjes, maar de Portugese politie wist alles tot nu toe aardig in de kiem te smoren. De vraag is natuurlijk of dat vanavond en zeker morgenavond zo zal blijven.