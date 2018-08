Dure selectie Stoke City blijft ook in Championship verliezen

Door die nederlaag staat Stoke City nu op een 22ste plaats in het Championship met twee punten uit de eerste vier duels. Stoke City begon het seizoen met een 3-1 nederlaag bij Leeds United en speelde daarna gelijk tegen Brentford (1-1) en Preston North End (2-2). Vanavond was er dus een nederlaag tegen Wigan Athletic, dat vorig seizoen kampioen werd in de League One. De Noord-Ierse spits Will Grigg, cultheld van het EK 2016 in Frankrijk, was met twee goals de grote uitblinker bij The Latics.



Stoke City speelde de afgelopen tien seizoenen in de Premier League, waarin het drie keer op rij negende werd. In 2011 behaalden The Potters onder manager Tony Pulis zelfs voor de tweede keer in de clubhistorie Europees voetbal als verliezend finalist in de FA Cup.