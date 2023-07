Dusan Tadic dag na vertrek bij Ajax op weg naar Fenerbahçe

Topvoetbal­lers kiezen massaal voor Saoedi-Ara­bië, waar het geld niet opraakt: ‘Dit is pas het begin’

Lionel Messi zei nee. En Son Heung-Min blijft liever in de Premier League. Maar zij zijn uitzonderingen: Saoedi-Arabië lokt de ene na de andere grote naam naar hun competitie. Oude vedettes én spelers in de bloei van hun voetballeven. ,,Dit is niet te stoppen.”