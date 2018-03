Duur puntenverlies voor AS Roma

Door de remise verspeelde AS Roma dure punten in de strijd om de Champions League-tickets. De ploeg van Kevin Strootman staat nog altijd derde achter Juventus en Napoli, maar voelt de hete adem in de nek van van Inter, Lazio en AC Milan. Bologna kwam vanmiddag al vroeg op voorsprong door de Chileen Erick Pulgar. Pas in het slotkwartier zette Edin Dzeko de Romeinen naast de middenmoter. Eerst schoot Kevin Strootman van dichtbij op de paal, kort daarna . maakte de Bosniër zijn veertiende competitietreffer van het seizoen.



Bij Roma viel de Belgische international Radja Nainggolan al vroeg in het duel uit met een vermeende dijbeenblessure.