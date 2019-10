Dybala redt Juventus tegen Lokomotiv Moskou

Met Matthijs de Ligt in de basis ging de ploeg van Maurizio Sarri op jacht naar de tweede zege van de groepsfase, na een gelijkspel bij Atlético Madrid (2-2) en een overwinning op Bayer Leverkusen (3-0). Het begin was voor de Italianen, maar het was de Russisch kampioen dat voor het eerst het doel wist te vinden. Middenvelder Aleksej Mirantsjoek sloeg na een half uur toe. Lange tijd hielden de Russen stand, tot Dybala zijn verantwoordelijkheid nam. De Argentijn maakte een kwartier voor tijd op de voor hem zo kenmerkende wijze met een indraaiend schot met links de gelijkmaker. Slechts drie minuten na dat doelpunt was Dybala alert op een rebound om Juventus zo de overwinning te bezorgen.

Leverkusen weer onderuit

Na nederlagen tegen Lokomotiv Moskou (1-2) en Juventus (0-3) stond de ploeg van Bosz puntloos onderaan in Groep D. In een matige eerste helft gebeurde er nauwelijks iets, maar kreeg Leverkusen wel de beste kansen.



In de tweede helft zocht Atlético nadrukkelijker de aanval op en dat resulteerde een kwartier voor tijd in de openingstreffer. Op aangeven van Renan Lodi kopte de net ingevallen Alvaro Morata bij de eerste paal raak: 1-0. In het restant van de wedstrijd probeerde Leverkusen nog wel iets te forceren, maar werd er niet meer gescoord.