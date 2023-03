Ederson wil CL-succes Real Madrid voorkomen om Carlo Ancelotti als bondscoach bij Brazilië te krijgen

Sinds Brazilië verloor van Kroatië in de kwartfinales van het WK in Qatar zit het Zuid-Amerikaanse land zonder bondscoach . De geruchtenmolen draait op volle toeren waarbij Real Madrid-trainer Carlo Ancelotti (63) de topfavoriet lijkt te zijn om Tite op te volgen. Ook de spelers zelf staan niet onwelwillend tegenover zijn komst.

Het is de eerste interlandperiode na het WK, waardoor de Braziliaanse selectie elkaar voor het eerst sinds december ziet. Bij de persconferentie in aanloop naar de vriendschappelijke wedstrijd van zaterdag tegen Marokko schoof Manchester City-doelman Ederson aan om zijn licht te laten schijnen over de bondscoachloze situatie bij Brazilië, waar Ramon Menezes momenteel de honneurs waarneemt.

,,Ancelotti? Ik heb het besproken met Casemiro, Vinícius Júnior en Éder Militão (spelers van Real Madrid, red.). Ze vertelden mij dat hij zeer succesvol is. Er is een grote kans dat hij komt, dus we hopen dat hij snel uitgeschakeld is in de Champions League", zei Ederson met een lach. In de kwartfinale van de Champions League speelt de doelman met Manchester City tegen Bayern München, waarna in de halve finale een mogelijke ontmoeting wacht met de winnaar van de kwartfinale tussen Real Madrid en Chelsea. Zodoende zou Ederson er hoogstpersoonlijk voor kunnen zorgen dat Ancelotti niet voor de vijfde keer (twee keer met AC Milan, twee keer met Real Madrid) de Champions League wint.

Quote Ik kijk uit naar de bekendma­king van de nieuwe bondscoach, want er zijn nu veel specula­ties Ederson

Ancelotti heeft nog een contract tot medio 2024 bij Real Madrid, dat na het afgelopen weekend de Spaanse titel wel heel ver uit zicht zag verdwijnen. FC Barcelona won in de slotfase met 2-1 van Real Madrid door een goal van Franck Kessié. Daardoor is het verschil tussen FC Barcelona en Real Madrid nu twaalf punten met nog twaalf wedstrijden te gaan in La Liga.

Waar Ederson te kennen gaf dat hij Ancelotti dus graag ziet komen, daar bevestigde hij ook meteen dat zijn eigen coach - Pep Guardiola - niet van plan is om bondscoach van Brazilië te worden: ,,Ik heb hem ernaar gevraagd en er grapjes over gemaakt, maar hij zei dat de kans nihil was omdat hij onlangs nog twee seizoenen verlengde. Hij zei dat het kansloos was. Ik kijk uit naar de bekendmaking van de nieuwe bondscoach, want er zijn nu veel speculaties. Ik hoop dat ze het snel bekend zullen maken.”