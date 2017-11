Een betonnen bak vol kabaal

Dit is El Monumental in de zon, vlak voor River Plate - Boca Juniors, afgelopen week. De Argentijnse Superclásico behoeft verder weinig toelichting (Boca won deze editie met 1-2), maar het gaat hier nu even om de luchtfoto.

Het lijkt wel een abstract kunstwerk. Het is dat je het voetbalveld meteen herkent, anders zou je even drie keer moeten kijken wat dit exact voorstelt. Kijk de gekke kleurpatronen in rood en paars, de symbolen, het lijnenspel, de ovalen vorm.

Op de tribunes is een ‘tifo’ gaande, een modern woord voor een georganiseerde sfeeractie. Bij ons in Europa doen ze ‘tifo’s’ in een specifiek tribunevak, in Argentinië doen ze dat gewoon met het hele stadion.

Kijk de vakken op de onderste ring in het midden; zelfs het ereterras zit verstopt onder de WC-rollen.

Verpletterend

Vier jaar geleden was ik met vrienden bij de Superclásico in El Monumental. Stadion La Bombonera van Boca Juniors is nog mooier, dat is het mooiste en meest intimiderende stadion ter wereld, maar El Monumental is óók uniek en verpletterend.

Dat komt mede door de geschiedenis van het WK 1978, door de paal van Rob Rensenbrink, maar ook door zijn klassieke, ongecompliceerde ovalen vorm.

Er ligt een sintelbaan om het veld, maar die heeft in zekere zin een versterkend effect: daardoor lijkt het stadion nóg groter, nog overweldigender. Het kabaal dat er van de tribunes klinkt, rolt via de sintelbaan naar de spelers. Alles klinkt er als een soort echo.

Qua rechttoe rechtaan architectuur lijkt El Monumental wel wat op Camp Nou, maar door de sfeer en het geluid zijn ze toch compleet onvergelijkbaar. Het stadion van Barcelona is een bibliotheek, dit is een bak vol kabaal.

Drone

Deze foto is met een drone gemaakt. Die truc werkt niet altijd, maar hier juist wel. Je ziet nog net genoeg van de omgeving, van de straten, van de parkeerplaats. Het rood dat in de schaduw ligt, lijkt door de verkleuring van het licht wel paars.

Ook bijzonder aan El Monumental, juist in dit geval: er zit geen dak op het stadion. Nergens. Iedereen zit vol in de open lucht, waardoor iedere toeschouwer feitelijk is vastgelegd op deze foto. Alle 67.664 mensen.

Kijk ook al die krioelende poppetjes aan de kant van de spelerstunnel. Typisch Zuid-Amerikaans: een overvloed aan officials, ballenjongens, agenten, cameraploegen en manusjes-van-niks.