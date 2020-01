Een jaar na verdwijning Sala zijn er nog steeds vraagtekens

Video Cristiano Ronaldo zet Juventus vier punten boven Internazio­na­le

19 januari Juventus heeft Internazionale op vier punten achterstand gezet in de titelrace in de Serie A. De kampioen van de afgelopen acht seizoenen won vanavond in Turijn met 2-1 van Parma. De grote man? Cristiano Ronaldo, die beide goals maakte en nu al acht duels op rij trefzeker is.