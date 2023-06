Eerste FA Cup-finale Erik ten Hag op voorhand al memorabel: ‘belangrijkste Cup Final ooit’ staat voor de deur

Jeremie Frimpong en landskampi­oen Matthijs de Ligt opgenomen in Bundesliga-elf­tal van het jaar

De Nederlandse verdedigers Jeremie Frimpong en Matthijs de Ligt zijn gekozen in het elftal van het jaar van de Bundesliga. Frimpong speelt in de Duitse competitie voor Bayer Leverkusen, De Ligt is centrale verdediger bij landskampioen Bayern München.