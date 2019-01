Eerste succesje Real Madrid in 2019

Guingamp krijgt drie pingels en stunt in extremis tegen PSG

9 januari Paris Saint-Germain is uitgeschakeld in de kwartfinale van de Coupe de la Ligue, het tweede bekertoernooi van Frankrijk. De miljardenformatie kreeg in eigen huis drie (!) pingels tegen, waarvan tegenstander Guingamp er twee benutte: 1-2. De laatste goal viel diep in blessuretijd.