Eerstedivisionist Hamburger SV in halve finale Duitse beker

Real Madrid toont renovatie­plan Santiago Bernabéu: 'Het beste stadion ter wereld'

19:41 Het befaamde Estadio Santiago Bernabéu van Real Madrid krijgt een ‘facelift’ van ruim een half miljard euro. De werkzaamheden starten ergens in mei, na het seizoen. ,,Vanaf nu is het aftellen begonnen’', zei clubpresident Florentino Pérez bij de presentatie van het bouwproject, waarbij ook de Madrileense burgemeester aanwezig was.