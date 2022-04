Effectief Chelsea met invaller Hakim Ziyech zonder problemen naar derde FA Cup-finale op rij

Chelsea heeft zich zonder al te veel problemen geplaatst voor de finale van de FA Cup tegen Liverpool. Op een feestelijk Wembley werd Crystal Palace met 2-0 verslagen. De ploeg van trainer Thomas Tuchel had slechts twee grote kansen nodig.

De wedstrijd begon bijzonder rustig. Beide ploegen waren slordig in de opbouw en zetten weinig druk op de tegenstander. Het enige wapenfeit was een schot van Cheikhou Kouyaté in de 36ste minuut, dat op de vuisten van keeper Edouard Mendy eindigde. Kai Havertz bezorgde de wedstrijd nog wel een dieptepunt met een overduidelijke schwalbe:

In de tweede helft kwam de wedstrijd langzaam los: Chelsea hield in eerste instantie veel balbezit, terwijl Crystal Palace keurig alle passlijnen afdekte en voorkwam dat creatieve spelers als Havertz, Timo Werner of Mason Mount op gevaarlijke plekken de bal konden krijgen.

Maar in de 65ste minuut ging het toch fout. Kort nadat Kouyaté een hoekschop net naast kopte, leverde Tyreck Mitchell de bal in bij Jorginho. Vervolgens kwam de afvallende voorzet van Havertz perfect voor de linker van invaller Loftus-Cheek, die de bal snoeihard in het net ramde: 1-0.

Crystal Palace zette vervolgens aan, waardoor de aanval van Chelsea meer ruimte kreeg. Dat werd direct benut in de 76ste minuut. Na een soepele combinatie met Werner stond Mount opeens oog in oog met doelman Joel Butland. De oud-speler van Vitesse twijfelde niet en schoof de bal keurig in de lange hoek.

Met het doelpunt tekende Mount ook voor de eindstand. In de slotfase kwam Romelu Lukaku en Hakim Ziyech - die in het veld was gekomen voor Mount - nog dicht bij de 3-0, maar respectievelijk de paal en Mitchell stonden een derde doelpunt in de weg.

Op 14 mei zal Chelsea het op Wembley opnemen tegen Liverpool, net als in de finale van de League Cup. Toen won de ploeg van Jürgen Klopp na (22) penalty’s. Het gebeurde één keer eerder dat de finale van de League Cup en FA Cup dezelfde teams kende: Arsenal en Sheffield Wednesday waren de eerste in 1993. Arsenal won beide finales met 2-1.

