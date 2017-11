Effectief Marokko zonder tegengoal in kwalificatie naar WK

Marokko kreeg als enige ploeg in de WK-kwalificatie geen enkele goal tegen. Ook tegen Ivoorkust stond de organisatie achterin prima. Alleen Gervinho kreeg na ruim een kwartier een goede kans op de openingstreffer, maar hij schoot over. De ploeg van Hervé Renard kwam in de 25ste minuut op voorsprong. Verdediger Nabil Dirar wilde een voorzet geven op spits Khalid Boutaïb, maar zag tot zijn eigen verbazing de bal in het Ivoriaanse doel belanden. Vijf minuten later breidde aanvoerder Mehdi Benatia de voorsprong uit. De verdediger van Juventus tikte uit een corner van Amsterdammer Mbark Boussoufa de bal bij de tweede paal binnen.



In de tweede helft kreeg Khalid Boutaïb na ruim een uur spelen nog een prima kans. Ivoorkust kwam ook na rust niet door de hechte defensie van Marokko, waar Feyenoorder Karim El Ahmadi in een verdedigende rol op het middenveld zijn verdediging weer prima bijstond. Alleen Seydou Doumbia schoot een keer van dichtbij hoog over.



Ajacied Hakim Ziyech en ex-PSV’er Nordin Amrabat zorgden voor de aanvallende impulsen. Ziyech trof vlak voor de 0-2 van afstand nog het zijnet. Feyenoorder Sofyan Amrabat, die vorige week Marokko boven Oranje verkoos, mocht acht minuten voor tijd invallen voor Ziyech en speelde zo zijn eerste WK-kwalificatiewedstrijd. Groningen-spits Mimoun Mahi bleef op de bank.



Zij mogen hopen een selectie voor het WK, want ex-Spartaan Ali El Khattabi is vooralsnog de enige (voormalige) eredivisiespeler die voor Marokko een WK speelde. Dat was op het WK van 1998, toen de Leeuwen van de Atlas in de eerste ronde werden uitgeschakeld omdat het al geplaatste Brazilië in de laatste groepswedstrijd verrassend van Noorwegen verloor.



Ivoorkust was aanwezig op de laatste drie WK's van 2006, 2010 en 2014, maar ontbreekt nu bij de eindronde in Rusland. Marokko doet dus wel mee, voor de vijfde keer.