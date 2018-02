Eibar kent geen genade met Sevilla

Bekijk hier hoe Betis mede dankzij wonderschone treffer wint van Villarreal

19:15 Real Betis verraste in eigen huis Villarreal, de nummer vijf in de Spaanse competitie. De thuisploeg won in Sevilla met 2-1, mede dankzij één wonderschone treffer (1-0, red.) van spits Loren Morón, die ook verantwoordelijk was voor de tweede treffer van Betis. Bekijk hier de samenvatting.