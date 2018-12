Eigenaar wil Newcastle United snel verkopen

De Engelse zakenman nam de club in 2007 over. Ashley betaalde een slordige 150 miljoen euro om alle aandelen in handen te krijgen. Hij probeerde sindsdien al drie keer om Newcastle weer te verkopen. Hij maakte zich daarmee weinig populair bij de fans van de 'Magpies'.



Onder leiding van Ashley degradeerde Newcastle United twee keer uit de Premier League, maar steeds keerde het als kampioen direct weer terug op het hoogste niveau. De ploeg van trainer Rafael Benitez staat momenteel op de vijftiende plaats. De Spaanse trainer heeft herhaaldelijk aangedrongen op versterking van zijn selectie, maar die bleef uit.



,,Ik wil de club heel graag verkopen aan de juiste persoon, zodat iedereen blij is. Dat zou voor iedereen goed nieuws zijn. We zijn nu verder dan ooit met de gesprekken’’, aldus Ashley. Hij hoopt dat een nieuwe eigenaar in januari wel direct wil investeren in de selectie.