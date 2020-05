Eigenaren Manchester City kopen Lommel

Oud-Aja­cied Litmanen hersteld van corona

13:05 Oud-Ajacied Jari Litmanen (49) is hersteld van een besmetting met het coronavirus. Dat heeft de voormalig Fins international in eigen land laten weten. ,,Ik heb me nog nooit in mijn leven zo slecht gevoeld”, zei Litmanen.