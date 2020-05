Eijkelkamp: ‘Dortmund is thuisvoordeel kwijt, Schalke wint de Kohlenpott’

René, morgen is het zover: de hervatting van de Bundesliga. Kijk je er naar uit?

,,Eerlijk antwoord? Ik ben nog niet in de stemming. Ik begrijp dat de belangen groot zijn, in Duitsland nog meer dan in Nederland, maar ik kan me er vooralsnog maar moeilijk voor opladen. Ik las weer verhalen over besmettingen bij Dynamo Dresden, zoals je in de kranten toch steeds geconfronteerd wordt met alle corona-ellende. Daar word je vanzelf een beetje somber van. Al hoop ik van harte dat ik er morgen anders over denk, hoor. Misschien blijk ik uiteindelijk wel heel enthousiast over de hervatting van de Bundesliga.”

Quote Normaal zou je zeggen: Dort­mund-thuis, dat is een 1. Alleen gaat die stelling nu ook niet meer op. Thuis- en uitwed­strij­den bestaan in feite niet meer

Niet het minst aantrekkelijke affiche immers, morgenmiddag: Borussia Dortmund-Schalke 04. Daar moet jouw voetbalhart toch wel sneller van gaan kloppen?

,,Normaal zeker. De Kohlenpott, man, daar moet je echt een keer geweest zijn hoor. Een ongekende belevenis is het. Dat was het voor mij als voetballer en dat is het tenminste zo voor supporters. Bij PSV en FC Groningen, twee andere oud-clubs van me, kan de sfeer goed zijn. Maar die passie, die oprechte clubliefde die tijdens die wedstrijd van de tribunes spat? Geloof me, dat is er de over-, overtreffende trap van. Ik weet daarom zeker dat die supportersgroepen morgen massaal voor de televisie gaan zitten.”

Jij zelf ook?

,,Ik weet het echt nog niet. Voetbal zonder publiek is gewoon niet leuk. Het is alsof je naar een oefenpotje zit te kijken, denk ik. Ik ben bang dat het enorm gaat tegenvallen. Maar, nogmaals, ik laat me graag verrassen.”

Volledig scherm Rene Eijkelkamp in de rol assistent-trainer bij PSV in gesprek met Sam Lammers. © BSR Agency

Wat zegt de René Eijkelkamp-voetbaltoto over Dortmund-Schalke: een 1, 2 of een 3’tje?

,,Normaal zou je zeggen: Dortmund-thuis, dat is een 1. Alleen gaat die stelling nu ook niet meer op. Thuis- en uitwedstrijden bestaan in feite niet meer, aangezien je niet meer de steun hebt van je thuispubliek. Zeker bij clubs als Dortmund en Schalke is dat een ultiem wapen, vergelijkbaar met hoe sterk Feyenoord doorgaans is in de Kuip. Laat ik mijn hart maar laten spreken: Schalke wint.”

Je was een fenomeen in Gelsenkirchen. Hoe kijk je terug op jouw twee jaar bij die club?

,,Met ongelooflijk veel plezier. De fans, mannen als Rudi Assauer -helaas overleden- en teammanager Charly Neumann, de topduels die ik heb mogen spelen; onvergetelijk! Ik zie mezelf nog dagelijks in de auto zitten samen met mijn broer, die als chauffeur van me fungeerde. Stapten we ’s ochtends om zes uur in en dan reden we vanuit Nederland naar Duitsland. Als ik in Gelsenkirchen dan dat stadion op zag doemen, maakte mijn hart steeds weer een sprongetje. FC Barcelona en Manchester United kennen ze over de hele wereld, maar Schalke óók. Ik ben nog steeds trots dat ik mijn carrière bij zo’n gigantische club af heb mogen sluiten.”