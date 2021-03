Einde aan bijzondere reeks: na 16 jaar geen Messi of Ronaldo in kwartfinales

In het CL-seizoen 2004/05 maakte Messi, destijds 16 jaar, zijn debuut bij FC Barcelona. Trainer Frank Rijkaard liet de Argentijn een wedstrijd meedoen, in de groepsfase tegen Sjachtar Donetsk (2-0 nederlaag). De Catalanen werden in de eerste knock-outfase uitgeschakeld door Chelsea (totaal 5-4 nederlaag), maar Messi kreeg geen minuut in het tweeluik.



Ook Mister Champions League, zoals Cristiano Ronaldo wordt genoemd, werd dat seizoen met Manchester United in de eerste ronde na de groepsfase geëlimineerd. AC Milan was over twee wedstrijden met 2-0 te sterk. Uiteindelijk reikte Ronaldo pas in het seizoen seizoen 2006/07, zijn vierde jaar in Engeland, verder dan de achtste finale.