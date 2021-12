Einde carrière voor Sergio Agüero? Barça kondigt persconferentie aan

FC Barcelona stelt in de aankondiging van de persconferentie alleen dat Agüero, samen met president Joan Laporta, duidelijkheid zal geven over zijn toekomst in Camp Nou. Media uit zowel Spanje als Engeland, waar Agüero tussen 2011 en 2021 actief was voor Manchester City, weten echter zeker dat de voetbalcarrière van de aanvaller voorbij is.

Agüero, topscorer aller tijden van Manchester City met 260 doelpunten, viel als speler van Barcelona eind oktober uit in de thuiswedstrijd tegen Deportivo Álaves. De Argentijn was duizelig en had last van zijn borst, waarna hij direct werd gewisseld en voor onderzoek naar het ziekenhuis werd gebracht. Daar werd duidelijk dat er sprake was van een hartritmestoornis, iets waar de Argentijn op jonge leeftijd ook al mee te kampen had gehad.

Vervolgens kwam FC Barcelona met de boodschap dat Agüero een aantal maanden rust moest nemen en dat er na die rustperiode geëvalueerd zou worden. ,,Naar aanleiding van de geruchten die rondgaan, kan ik zeggen dat ik de aanwijzingen van de clubartsen opvolg”, liet Agüero destijds via Twitter weten. ,,Ik doe tests en behandelingen en zie dan over negentig dagen hoe het herstel is verlopen.” Volgens onder meer de BBC en het Spaanse Sport is er echter geen mogelijkheid dat de Argentijnse nog op topniveau kan voetballen.

Agüero begon zijn voetbalcarrière bij Independiente uit zijn geboorteland Argentinië. Atlético Madrid haalde hem in 2006 voor bijna 22 miljoen euro naar Europa, waarna Manchester City hem in 2011 voor veertig miljoen euro strikte. In Manchester werd de aanvaller vijf keer kampioen van Engeland. In 2012 nam Agüero de ultieme heldenrol op zich door diep in blessuretijd de 3-2 te maken tegen Queens Park Rangers waardoor Manchester City voor het eerst sinds 1968 op doelsaldo kampioen van Engeland werd.

Volledig scherm Manchester City ontploft van vreugde nadat Sergio Agüero (r) zijn club met tegen Queens Park Rangers aan de landstitel heeft geholpen in 2012. © EPA

Deze zomer trok Agüero transfervrij naar FC Barcelona om met Lionel Messi samen te gaan spelen. Door het noodgedwongen vertrek van Messi naar Paris Saint-Germain stonden de twee echter nooit samen op het veld voor de Catalanen. Vanwege een kuitblessure moest Agüero lang wachten op zijn debuut voor Barcelona. De 101-voudig international (41 doelpunten) speelde in oktober vier wedstrijden in de Spaanse competitie en één in de Champions League. Hij maakte als invaller een doelpunt in de verloren Clásico tegen Real Madrid (1-2). Zes dagen later tegen Alavés moest Agüero zich kort voor rust laten vervangen vanwege pijn op de borst. Het lijkt erop dat dat zijn laatste optreden als profvoetballer was.

