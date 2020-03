Einde seizoen Deulofeu na duel met Van Dijk

Deulofeu verliet per brancard het veld. Waar iedereen al voor vreesde, werd bevestigd bij een MRI-scan. De schade in de knie van de 25-jarige Spanjaard is groot. De oud-speler van FC Barcelona, Everton, Sevilla en AC Milan moet een operatie ondergaan. "We gaan 'Geri' missen", zei manager Nigel Pearson, wiens ploeg voor een daverende verrassing zorgde door Liverpool de eerste nederlaag van dit seizoen in de Premier League toe te brengen: 3-0. Watford verliet daardoor de degradatiezone, al zijn de verschillen onderin klein.



Deulofeu maakte vorig jaar tien doelpunten voor Watford, dit seizoen tekende hij voor vier doelpunten en vijf assists in de Premier League.