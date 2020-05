Einde seizoen voor Womens Super League in Engeland

,,We hebben dit besluit genomen in het belang van het vrouwenvoetbal, nadat we heel veel respons kregen van de clubs”, liet de FA weten. ,,Nu kunnen alle betrokken partijen zich gaan richten op het komende seizoen. Het welzijn van de clubs en spelers zal onze belangrijkste zorg blijven. Daarnaast gaan we een grondig onderzoek doen naar de logistieke, operationele en financiële uitdagingen waarmee het voetbal wordt geconfronteerd.”



In de WSL moesten dit seizoen nog 45 wedstrijden worden gespeeld. Manchester City stond in maart, toen de competitie werd stilgelegd vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus, met 40 punten bovenaan. Chelsea was nummer 2 met 39 punten en Arsenal nam de derde plek in, met 36 punten.



Bij de mannen is het nog wel de bedoeling om de competitie in de Premier League ergens in juni te hervatten.