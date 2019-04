Eindelijk, het nieuwe stadion van de Spurs gaat écht open

De bouw

In 2009 werd de bouwvergunning al aangevraagd, maar pas in 2015 kon er met de bouw worden begonnen. De bouw liep tussentijds vertraging op en dat zorgde er voor dat de initiële openingsdatum van het stadion, 15 september 2018, niet werd gehaald.

Capaciteit

Het stadion is met een capaciteit van 62.062 het op één na grootste van de Premier League. Alleen Old Trafford van Manchester United kan meer toeschouwers kwijt (74.994).

Eten en drinken

‘Tottenham Hotspur Stadium’ telt 65 eet- en drinkgelegenheden en heeft een heuse micro-brouwerij. Naast al deze voorzieningen heeft Tottenham met ‘The Goal Line Bar’, die 65 meter lang is, de langste bar van Europa op zijn naam staan. Met het ingenieuze tapsysteem kunnen maar liefst 10.000 biertjes per minuut worden geschonken.

Het stadion is 365 dagen per jaar geopend. Je kunt er overnachten in het luxe hotel dat 180 slaapkamers telt. Met de unieke attractie ‘Sky Walk’ kunnen fans aan de buitenkant van het stadion lopen tot wel veertig meter hoog.

Ook American Football

Behalve voetbal zal er ook American Football worden gespeeld in het splinternieuwe stadion. Tottenham Hotspur is een 10-jarig partnership met de NFL aangegaan. Het grasveld in het stadion is inschuifbaar. Daaronder ligt een kunstmatig oppervlak, dat kan worden gebruikt voor NFL-wedstrijden of voor concerten en andere evenementen.