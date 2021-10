Eindelijk prijs voor de Belgen? Dit is wat je moet weten over de Final Four van de Nations League

Welk land wordt de opvolger van Portugal als winnaar van de Nations League? Op die vraag komt zondag in Milaan een antwoord. Want terwijl Oranje zich volop richt op de WK-kwalificatiewedstrijden, zou België deze week zomaar eens een prijs kunnen pakken.

Historie

Het geschiedenisboek van de Nations League is nog bepaald geen dikke pil. Twee jaar geleden werd de eerste editie van het toernooi gehouden. Het Nederlands elftal plaatste zich voor de Final Four door in de groepsfase Frankrijk en Duitsland voor te blijven. Oranje streed vervolgens in Portugal om de eerste eindzege in de Nations League. Na een 3-1 overwinning op Engeland in de halve finale trof Oranje in de eindstrijd thuisland Portugal, dat in de halve finale eveneens met 3-1 won van Zwitserland. De finale werd een prooi voor de Portugezen. Gonçalo Guedes zorgde voor de beslissende 1-0 in Estádio do Dragão.

Volledig scherm Portugal viert de winst van de Nations League. © Pim Ras Fotografie

Deelnemers

Italië was de winnaar van Groep A1, waarin ook Nederland, Polen en Bosnië-Herzegovina zaten. De Italianen waren met twaalf punten, eentje meer dan Nederland, ongeslagen in de groep. De regerend Europees kampioen mag ook nog eens in eigen land aantreden.

Dat Engeland (vorig jaar door Nederland met 3-1 verslagen in de halve finale) er niet bij is, komt mede door België. De Rode Duivels werden eerste in Groep A2, voor Denemarken, Engeland en IJsland. Maar vooral centraal achterin zijn er zorgen bij de Belgen. Bondscoach Roberto Martínez heeft vier centrale verdedigers opgeroepen, waarvan er drie niet helemaal fit zijn. Alleen Jan Vertonghen is al een maand blessurevrij bij Benfica. Toby Alderweireld kwam de voorbije twee duels niet in actie bij Al-Duhail, Jason Denayer ontbrak bij Olympique Lyon tegen Brøndby en Dedryck Boyata kwam al bijna een maand niet in actie voor Hertha BSC. ,,Het wordt inderdaad een uitdaging”, zei de bondscoach, die met de huidige generatie eindelijk eens een prijs hoopt te pakken.

Frankrijk was het land met de meeste punten in de A-groepen. De formatie van Didier Deschamps pakte zestien punten in groep A3 en speelde alleen een keertje gelijk tegen Portugal. Verder werd Portugal ook een keer verslagen en zowel Kroatië als Zweden werd twee keer geklopt.

Spanje werd knap eerste in Groep A4 waarin ook Duitsland, Zwitserland en Oekraïne zich bevonden. Historisch was de ongekende 6-0 zege op Duitsland, de grootste nederlaag ooit voor Die Mannschaft. De Spanjaarden hopen revanche te nemen op Italië, dat op 6 juli na penalty's te sterk was in de halve finale van het EK.

Gastland

Als het Nederlands elftal groepswinnaar was geworden, dan werden de Nations League-finalisten deze week verwelkomd in Amsterdam en Rotterdam. Nederland was namelijk samen met Polen en Italië kandidaat voor de organisatie van de finaleronde van de Nations League. Omdat niet Nederland maar Italië zich plaatste voor de Final Four, worden daar deze week ook de wedstrijden gespeeld. Italië en Spanje treffen elkaar in het San Siro in Milaan, waar ook de finale wordt gespeeld, terwijl België en Frankrijk in Turijn in het stadion van Juventus spelen. Daar wordt eveneens het duel om de derde plek afgewerkt.

Wedstrijdschema

• Woensdag 6 oktober: Italië-Spanje (20.45 uur)

• Donderdag 7 oktober: België - Frankrijk (20.45 uur)



• Zondag 10 oktober: Troostfinale (15.00 uur)

• Zondag 10 oktober: Finale (20.45 uur)

Televisie

Hoewel de Nations League nog niet het aanzien heeft van een EK of WK is er toch een prijs te verdienen. De wedstrijden worden allemaal uitgezonden op Ziggo Sport.