Eintracht Frankfurt klaagt over competitievervalsing nu fans niet welkom zijn bij Napoli

Met samenvattingen Erik ten Hag na ontsnap­ping Manchester United in FA Cup: ‘Wout Weghorst een van de besten’

Manchester United is door naar de kwartfinales van de FA Cup, drie dagen na de League Cup-winst op Wembley. De ploeg van Erik ten Hag kwam net als vorige week tegen FC Barcelona op achterstand op het sfeervolle Old Trafford, maar door late goals van Alejandro Garnacho en invaller Fred werd opnieuw gewonnen: 3-1 tegen West Ham United. In de kwartfinales is Fulham de tegenstander.