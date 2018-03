Eis van vijf jaar cel tegen Xabi Alonso

Naast de celstraf eist de officier van justitie een boete van 4 miljoen euro voor Alonso, die van 2009 tot 2014 voor Real Madrid voetbalde. Van 2010 tot 2012 had Alonso 2 miljoen euro moeten afstaan aan de Spaanse staat, zo staat in een verklaring.



Tegen Ivan Zaldua Azcuenaga, de financieel adviseur van Xabi Alonso, is dezelfde straf geëist. Xabi Alonso gaf eerder aan onschuldig te zijn en de aanklachten aan te vechten.