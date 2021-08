EK-penaltymisser Bukayo Saka krijgt ovationeel applaus van Brentford-fans

Bas Dost heeft een probleem bij Club Brugge: ‘onmisbare spits’ is ineens bankzitter

10 augustus Zes maanden geleden was hij onmisbaar, vandaag is-ie basisspeler af. Bas Dost (32), van ‘missing link’ tot overbodig in de basiself van Club Brugge. Dost, sowieso niet in zijn beste vorm, heeft een probleem dat diverse elementen bevat.