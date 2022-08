EK-ster Beth Mead over relatie met Vivianne Miedema: ‘De nieuwe Beckhams? Van de lesbische wereld misschien’

Beth Mead heeft in een openhartig interview aan The Times haar verhaal gedaan over het bijzonder afgelopen jaar dat ze achter de rug heeft. Ook vertelt ze over haar relatie met Vivianne Miedema, haar aanvalspartner bij Arsenal. ,,Natuurlijk zijn er wel eens ruzies of spanningen in de kleedkamer, maar we weten allemaal heel goed hoe we werk en privé gescheiden moeten houden.”

Een jaar geleden zat Mead niet bij de selectie van Groot-Brittannië bij de Olympische Spelen in Tokio. De komst van bondscoach Sarina Wiegman veranderde veel voor Mead. De rechtsbuiten van Arsenal scoorde het afgelopen jaar liefst 20 keer in 19 interlands voor Engeland.

Ze werd verkozen tot beste speelster van het EK in eigen land, waar ze met zes goals en vijf assists een enorme bijdrage had in het eerste voetbalsucces van Engeland sinds de wereldtitel van de mannen in 1966. Na de finale op Wembley maakte Mead en Vivianne Miedema met foto's op Instagram bekend dat ze een relatie hebben.



De sterspeelsters van Arsenal gingen na het EK samen op vakantie naar het Griekse eiland Zakynthos. ,,Een jaar geleden liepen mensen ons meestal nog straal voorbij, maar nu werden we overal aangesproken en herkend. Mensen waren zeer respectvol en verontschuldigden zich meestal als ze om een foto vroegen. ‘Nee, nee, het is goed dat je ons herkent", zeiden we vaak.



,,Op vakantie kwam een ​​volwassen man naar me toe en hij zei: ‘Ik huilde mijn ogen uit mijn kop toen jullie het EK wonnen, zo trots was ik.’ Dat greep me enorm aan.”

De interviewer maakt de vergelijking met David Beckham en voormalig Spice Girl Victoria, die in de jaren 90 het eerste echte glamourkoppel in het Engelse voetbal waren. ,,Haha, zo gek is het nog niet. De Beckhams van de lesbische wereld misschien", grapt Mead.

Op vakantie in Griekenland kreeg Mead te horen dat ze voor het eerst genomineerd was voor de Ballon d’Or. ,,Oh, gefeliciteerd, voor mij is het de vijfde keer", zei ze heel droog. ,,Vivianne kan soms wat arrogant overkomen op mensen die haar niet kennen omdat die individuele prijzen haar weinig doen, maar ze is juist enorm bescheiden. Ik denk dat we elkaar ‘grounded’ houden, we hebben altijd weer nieuwe doelen.”

Daniëlle van de Donk

Mead had in het verleden al een relatie met Daniëlle van de Donk, die vorig jaar na zes jaar Arsenal naar Olympique Lyon vertrok. Miedema ging eerder met de Schotse rechtsbuiten Lisa Evans, die nu door Arsenal is verhuurd aan West Ham United.



,,Ik heb drie relaties met voetbalsters gehad, voor mij is het heel normaal. In het vrouwenvoetbal is het eigenlijk nooit onderwerp van gesprek, we zijn niet anders gewend dan dat er stelletjes in de kleedkamer zijn. Natuurlijk zijn er wel eens ruzies of spanningen, dat zal ik niet ontkennen, maar we weten heel goed hoe we werk en privé gescheiden moeten houden.”

Miedema was een grote steun voor Mead buiten het veld. In augustus 2021 werd bij haar moeder June kanker geconstateerd. ,,Het afgelopen jaar was mijn moeilijkste jaar buiten het veld, ook al heb ik mijn beste voetbal gespeeld”, zegt ze.



,,Ik ben heel close met mijn moeder, ze is mijn grote voorbeeld, dus dat nieuws kwam hard aan. Het heeft mij geholpen om dingen te relativeren en vrijer het veld op te stappen. Daardoor heb ik mijn beste spel kunnen laten zien en heeft mijn moeder al die mooie dingen vanaf de tribune kunnen beleven, daar ben ik enorm trots op. Ik wilde gewoon mijn moeder trots maken en uiteindelijk heeft het geleid tot al die prijzen.”

Tottenham Hotspur

Mead draagt na de fotoshoot met Prada-kleding het shirt met de tekst ‘Beth Mead Revenge Tour’, waarop al haar goals van het afgelopen jaar staan. Met haar 20 goals in 19 interlands werd ze de beste schutter voor Engeland (mannen en vrouwen) sinds Jimmy Greaves in 1961.



Mead en Miedema maken zich nu op voor een nieuw seizoen met Arsenal, dat volgende maand in een uitverkocht Emirates Stadium (60.000 toeschouwers) de Londense derby tegen Tottenham Hotspur speelt.

