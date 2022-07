EK voetbal: Portugal komt dramatische start te boven tegen Zwitserland in poule Oranje Leeuwinnen

Zwitserland en Portugal hebben beiden een punt overgehouden aan de eerste wedstrijd op het EK voetbal. In Manchester waren twee vroege goals (tweede en vijfde minuut) niet genoeg voor de Zwitserse vrouwen: 2-2. Beide landen zijn later dit Europees kampioenschap in de groepsfase tegenstander van de Oranje Leeuwinnen. Nederland begint om 21.00 uur aan het duel met Zweden.