El Ghazi bekroont voorselectie bij Oranje met tiende competitietreffer voor Aston Villa

John McGinn maakte na 17 minuten spelen de 1-0 namens Aston Villa. Na ruim een halfuur spelen zorgde Palace-spits Christian Benteke voor de gelijkmaker, maar het was dus El Ghazi die de ruststand bepaalde. Na de pauze ging het echter mis voor Villa. Via Wilfried Zaha werd het een kwartier voor tijd 2-2 en in de 84ste minuut maakte de 21-jarige Tyrick Mitchell de winnende 3-2 voor de thuisploeg. In de 88ste minuut werd El Ghazi naar de kant gehaald door Villa-coach Dean Smith.



Zowel Palace als Aston Villa had niets meer om voor te spelen. Palace staat op plek 13 in de Premier League, Villa op plek 11. Beide ploegen hebben nog twee wedstrijden te spelen dit seizoen.