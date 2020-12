El Ghazi redt punt voor Aston Villa tegen Chelsea, Leicester loopt averij op

Olivier Giroud opende tien minuten voor rust de score namens Chelsea. Na een lage voorzet van Ben Chilwell kopte hij de bal knap in de korte hoek raak. Onverdiend was de voorsprong niet, want even daarvoor kreeg Christian Pulisic al een grote kans. Zijn poging eindigde in het zijnet.

Giroud moet het dit seizoen vooral doen met invalbeurten, maar maakte wel drie doelpunten in zijn laatste vier competitieduels voor Chelsea. Afgelopen zaterdag zat de 34-jarige Fransman nog de gehele wedstrijd op de bank tegen zijn oude werkgever Arsenal (3-1 nederlaag).

In de tweede helft stelde Aston Villa al snel orde op zaken, want de ploeg van trainer Dean Smith beschikt ook over een speler in vorm: Anwar El Ghazi. De oud-Ajacied schoot de bal op aangeven van Matty Cash beheerst tegen de touwen: 1-1.

Zo staat de teller van de 25-jarige aanvaller na acht competitieduels op maar liefst vijf doelpunten. Alleen Mo Salah van Liverpool was in december ook al vijf keer trefzeker. Het spel golfde na de gelijkmaker op en neer, maar er werd niet meer gescoord op Stamford Bridge. El Ghazi werd tien minuten voor het laatste fluitsignaal vervangen door Jacob Ramsey.

Aston Villa klimt over Chelsea heen en neemt de vijfde plaats over van de ploeg van trainer Frank Lampard, met 26 punten uit veertien wedstrijden. Chelsea, dat twee wedstrijden meer heeft gespeeld, staat op hetzelfde aantal punten, maar heeft een slechter doelsaldo.

Leicester loopt averij op

Leicester City, de nummer 2 van de Premier League, is er niet in geslaagd de uitwedstrijd tegen Crystal Palace te winnen. Het werd in Londen 1-1. Kelechi Iheanacho miste in de eerste helft bij 0-0 een strafschop namens Leicester.

Palace nam na een uur de leiding via Wilfried Zaha, die zelf een aanval opzette, vervolgens struikelde maar alsnog raak schoot met een knappe volley. Voor Zaha was het al zijn achtste doelpunt van het seizoen. Vlak voor tijd maakte Leicester gelijk via Harvey Barnes, die vanaf de rand van het zestienmetergebied raak schoot.

Voor Leicester City was het het tweede gelijkspel op een rij. Zaterdag werd het op eigen veld 2-2 tegen Manchester United. Vanwege het drukke schema stond Jamie Vardy niet in de basis bij Leicester. Halverwege de tweede helft werd hij alsnog ingebracht.

Bij de thuisploeg werd Jaïro Riedewald een kwartier voor tijd gewisseld, zijn ploeggenoot Patrick van Aanholt bleef de hele wedstrijd op de bank.

