El Haddadi wil via CAS als Marokkaan naar WK

De 22-jarige El Haddadi is geboren in Spanje en heeft een Marokkaanse vader. Hij doorliep de jeugdopleiding van FC Barcelona en speelde tot dusver één interland voor het Spaanse elftal. Dat was in september 2014 in de kwalificatie voor het Europees kampioenschap van 2016 tegen Macedonië, waar hij het laatste kwartier als invaller meedeed.



El Haddadi deed in maart bij de FIFA een verzoek om alsnog te switchen van het Spaanse naar het Marokkaanse team, maar de reglementen van de wereldvoetbalbond staan dat niet toe. De FIFA gaf eerder wel aan in de toekomst misschien wat coulanter om te gaan met dit soort gevallen.



Het CAS doet vermoedelijk in mei uitspraak. Spanje en Marokko zijn bij het WK in dezelfde groep ingedeeld, samen met Portugal en Iran.