Stephan El Shaarawy mist beide duels van AS Roma met Ajax in de kwartfinale van de Europa League. Volgens Sky Italia heeft de Italiaanse aanvaller zaterdag een spierblessure opgelopen in het competitieduel met Sassuolo (2-2). Hij zou 15 dagen rust moeten houden.

Voor Henrich Mkhitaryan komt het uitduel met Ajax van komende donderdag in de Johan Cruijff ArenA waarschijnlijk ook nog te vroeg. Edin Dzeko lijkt wel weer helemaal fit. De spits kwam in het uitduel met Sassuolo als invaller in het veld. Trainer Paulo Fonseca verwacht dat de Engelse verdediger Chris Smalling ook weer inzetbaar is in Amsterdam. Oud-Feyenoorder Rick Karsdorp is geschorst voor het uitduel met Ajax.

Bij Ajax is het nog onduidelijk of Maarten Stekelenburg donderdag het doel kan verdedigen. Hij viel zondag geblesseerd uit in de warming-up van het uitduel met SC Heerenveen. Hij werd vervangen door derde doelman Kjell Scherpen. De geblesseerde Daley Blind, eerste doelman André Onana (dopingschorsing) en Sébastien Haller (niet speelgerechtigd) ontbreken in beide duels met AS Roma. Noussair Mazraoui is ook nog niet aangesloten bij de groepstraining van de koploper van de eredivisie.

Ajax speelt volgende week donderdag de uitwedstrijd tegen AS Roma. De winnaar over beide duels neemt het in de halve finales op tegen Manchester United of Granada.

Volledig scherm Stephan El Shaarawy in het shirt van Italië. © AFP