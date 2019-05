Elia verspeelt punten, koppositie voor het eerst sinds november in gevaar

Aanstaande zondag (om 18.00 uur Nederlandse tijd) staat namelijk de Istanboelse derby op het programma tussen Galatasaray en Besiktas. Beide ploegen verkeren in vorm en bij winst neemt Galatasaray het stokje over van Basaksehir. Die opgave is op zichzelf al lastig genoeg, want Besiktas verloor dit kalenderjaar nog geen keer en won de laatste zes duels.



De situatie bovenaan is momenteel als volgt: Basaksehir staat bovenaan met 63 punten, gevolgd door Galatasaray dat een beter doelsaldo heeft op 60 punten (met een wedstrijd tegoed). Besiktas volgt zijn stadgenoot op weer een punt. Bovendien treffen Basaksehir en Galatasaray elkaar op de voorlaatste speeldag.